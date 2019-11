Parma: Kulusevski e l’efficacia nel dribbling

Kulusevski è tra le principali sorprese di questo campionato. E’ una fonte creativa fondamentale per il Parma di D’Aversa

Kulusevski è uno dei giocatori rivelazione di questa Serie A. Pure contro il Bologna ha fatto la differenza. L’ex Primavera dell’Atalanta ha numeri impressionanti in fase di rifinitura, come i ben 5 assist fin qui confermano. Ha grande sensibilità nel mettere un compagno in condizione di tirare.

Inoltre, non vanno sottovalutate le sue doti nel dribbling, soprattutto quando si attacca sul lungo. Al Dall’Ara è stato il giocatore con più dribbling riusciti, ben 5. Soprattutto quando manca Gervinho, la progressione di Kulusevski è importante, consente al Parma di risalire.