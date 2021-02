Parma, Kurtic e Gervinho frattura ricomposta: multa e reintegro in squadra

Gervinho e Kuritc potranno tornare a far parte del gruppo squadra del Parma dopo aver pagato una multa

Secondo Parmatoday.it si è ricomposta la frattura tra il Parma e i suoi due pilastri: Gervinho e Kurtic. L’allenatore ha parlato con entrambi dopo averli relegati in tribuna contro l’Udinese. Chiaramente ci sono dei motivi comportamentali alla base della decisione di D’Aversa, che li ha reintegrati dopo un chiarimento e una multa che la società comminerà ai due.

Entrambi si sono allenati con il gruppo, entrambi hanno l’obbligo di cancellare qualche prova scialba, chiaramente non all’altezza della loro fama. All’ivoriano D’Aversa ha tolto anche la fascia da capitano. I gradi sono ancora sull’uniforme di Bruno Alves, ma quando il portoghese non sarà in campo, D’Aversa consegnerà la fascia a Juraj Kucka, garante di professionismo e impegno.