Parma Lazio, i convocati biancocelesti per la sfida di Serie A: ecco le scelte del tecnico Sarri

Lazio News
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida delle 18.00 contro il Parma al Tardini, un appuntamento importante per la corsa della Lazio. Il tecnico biancoceleste dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti.
Fuori Nicolò Rovella, ancora alle prese con il lungo recupero, oltre allo squalificato Mario Gila. Assente anche Gustav Isaksen, fermato dall’infortunio muscolare rimediato nella gara contro il Bologna.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
