Parma, Lucarelli: «Taglio stipendi? Accordo trovato con tranquillità»

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, parla dell’accordo con i giocatori sul taglio degli stipendi, ai microfoni di Radio24.

RIPARTENZA – «Figc e Lega stanno solo cercando di muoversi in anticipo. Noi non viviamo su un altro pianeta e non abbiamo sensibilità di quanto succede, sappiamo che la salute vien prima di tutto, però se si decide che dal 4 si riprende, noi dobbiamo farci trovare pronti».

TAGLIO STIPENDI – «abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo trovato la soluzione di togliere questa mensilità. Abbiamo voluto far da noi e, voglio sottolineare, tutto con assoluta tranquillità»