Parma, Maresca: «Sono in una società che ha fatto la storia del calcio italiano»

Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Parma: le sue parole

Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Parma. Le sue parole.

«Potrei dire tante cose però credo che la cosa più semplice da dire, e che sapete meglio di me, è che sono in una società prestigioso e importante, che ha fatto la storia del calcio italiano. Da calciatore sono venuto diversi anni fa qui, e c’erano fior di giocatori. Uno degli input ad accettare la sfida è il desiderio di poter ricreare quanto visto e quell’entusiasmo che ho visto».

ALLENATORE – «Ho delle idee irrinunciabili, principi che hanno tutti gli allenatori in generale. Proveremo ad avere il controllo della gara in tutti i momenti, penso sia fondamentale. Vogliamo comandare e avere l’iniziativa in qualsiasi gara e contro qualsiasi squadra. Non mi piace parlare di moduli e numeri, ho iniziato il percorso da allenatore e i numeri sono relativi, perché in alcune partite cambierai. Proveremo a comandare».