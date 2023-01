Parma, Pecchia: «Entusiasti e sereni, l’Inter è una grande squadra»

Le parole di Fabio Pecchia in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia del Parma contro l’Inter

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Inter di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sul campo e domani sarà una gran bella cosa scendere in campo e giocarcela con le nostre armi. È una partita che permette a tutti di confrontarsi con il calcio di élite».

INTER – «L’Inter è una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose tenendo conto che di fronte abbiamo un grande avversario. Servirà un buon pressing e buona fase di possesso, cercando di metterli in difficoltà con il nostro entusiasmo. Non so cosa ha in mente Inzaghi, hanno una rosa talmente profonda che avranno sicuramente grandi interpreti in campo. Sono una squadra molto fisica, solida e forte. Dobbiamo combattere con le nostre armi, con entusiasmo nel fare le cose in entrambe le fasi».

DZEKO – «Speriamo che Dzeko non giochi visto che è un giocatore che segna sempre tantissimo. Servirà attenzione, ma le partite vanno giocate».

BUFFON – «Gigi ha ripreso, sarà con noi. Sarà di grande aiuto per i ragazzi per affrontare questa partita, nella gestione del pre gara e della gara stessa. Ha le capacità per potersi fare carico di questo ruolo».

FILOSOFIA DEL CLUB – «La filosofia del club è quello di portare avanti i risultati sportivi con la crescita dei giovani e dunque è gratificante che tanti di loro siano al centro del mercato anche se potrebbe creare mancanza di serenità a qualcuno. Con la società c’è condivisione sociale sulle scelte, non ho chiesto nessuno e la lista della spesa non la faccio neanche a casa. Abbiamo una rosa molto ampia, siamo la squadra che fatto giocare più giovani, sappiamo che i tifosi vogliono anche altro ma c’è una condivisione totale del progetto».