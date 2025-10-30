Parma, a Roma il primo gol in trasferta: da qui parte la svolta? Il piano di Cuesta per rilanciare i Ducali dopo un inizio ricco di difficoltà

Parma: il gol fuori casa finalmente arriva, un segnale di svolta. I Ducali dalla sfida contro la Roma vogliono ripartire. I dettagli.

Il Parma sembra finalmente aver sfatato un tabù che durava da settimane: la rete fuori casa. Nella partita di ieri sera all’Olimpico, infatti, i crociati sono riusciti a segnare il primo gol stagionale lontano dal Tardini, mettendo fine a un digiuno che rischiava di diventare preoccupante. L’azione che ha portato al gol è stata costruita con precisione: rimessa laterale di Valenti, spizzata di testa di Benedyczak e la zampata vincente di Circati, che ha trovato la rete nonostante l’esito finale della gara non sia stato favorevole per i gialloblu.

Questo gol rappresenta però più di un semplice dato statistico: per il Parma, segnare lontano dal Tardini potrebbe diventare un punto di svolta in un inizio di stagione complicato. La squadra di Carlos Cuesta, infatti, aveva faticato enormemente in trasferta, mostrando difficoltà sia in fase offensiva che nella gestione della partita. La rete di Circati può essere vista come un segnale di crescita e un piccolo passo verso la continuità di risultati anche lontano dalle mura amiche.

Curiosamente, il digiuno di gol fuori casa del Parma non è una novità assoluta. L’ultima rete in trasferta prima di ieri risale addirittura all’ultima gara della passata stagione, il 25 maggio 2025, quando i crociati batterono in rimonta l’Atalanta per 2-3 grazie a Hainaut e alla doppietta di Ondrejka, conquistando la salvezza. Nella scorsa stagione, invece, il Parma aveva trovato il gol in trasferta già nella prima occasione utile, con il rigore di Bonny sul campo del Napoli alla terza giornata di campionato, dimostrando come la difficoltà attuale sia un’anomalia rispetto agli standard recenti.

La speranza per il Parma è che questo gol non sia un episodio isolato, ma l’inizio di un nuovo ciclo in grado di dare fiducia e continuità alla squadra anche lontano dal Tardini. Per Cuesta e i suoi ragazzi, il prossimo passo sarà confermare questa crescita nelle prossime trasferte, cercando di trasformare il segnale positivo di ieri in un trend costante.

In sintesi, il gol segnato all’Olimpico potrebbe rappresentare una svolta per il Parma: un momento di riscossa in una stagione finora complicata, con l’obiettivo di dimostrare che la squadra può essere competitiva anche fuori casa e puntare a risultati concreti nel prosieguo del campionato.