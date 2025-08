Parma, rifiutati 35 milioni dalla Premier per Leoni, che aspetta solo l’Inter

Il Parma rifiuta una grossa offerta dalla Premier League di 35 milioni per Leoni: il difensore intanto aspetta solo l’Inter

Giovanni Leoni si è esposto e ha dato il proprio benestare al trasferimento all’Inter. Tuttavia, per mettere le mani sul giovanissimo centrale del Parma, il club di Viale della Liberazione dovrà prima racimolare il giusto tesoretto dalle cessioni. Secondo quanto risulta al Corriere dello Sport, sul difensore italiano classe 2006 è infatti arrivata un’offerta da 35 milioni di euro dalla Premier League, subito rifiutata dal Parma non per la cifra, ritenuta congrua, ma per la ferma volontà del ragazzo di continuare a giocare in Italia, anche in vista del Mondiale 2026.

A spingere Leoni verso l’Inter c’è anche la presenza di Cristian Chivu, ex allenatore del ragazzo, che lo aspetta con un progetto chiaro e ambizioso in nerazzurro. Ora la dirigenza interista deve rispondere all’offerta estera con una proposta economica altrettanto convincente: l’idea è di mettere sul piatto gli stessi 35 milioni di euro.

Per il Parma sarebbe complicato rifiutare questa cifra, ma al momento l’Inter non può ancora compiere un investimento così importante senza prima sistemare alcune uscite. Ad oggi, infatti, il club milanese ha incassato circa 22 milioni con le cessioni di Aleksandar Stankovic, Buchanan e Agoumé. A questa cifra si aggiungono i 1,5 milioni incassati dal Venezia per Filip Stankovic e i 2,5 milioni dal Panathinaikos per Vagiannidis, utili anche a eliminare il 40% di rivendita sul difensore ceduto allo Sporting, portando il totale a quota 26 milioni.

Manca dunque ancora una quindicina di milioni per completare l’operazione Leoni, ma l’Inter punta a chiudere rapidamente. Tra i giocatori che potrebbero partire per sbloccare la trattativa ci sono Taremi, Sebastiano Esposito e Palacios.

Leoni, dal canto suo, è disposto ad aspettare i nerazzurri, anche se la pazienza non sarà eterna. Il futuro del giovane difensore italiano è dunque appeso a un filo che l’Inter cerca di stringere con decisione.