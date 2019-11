Parma, Sepe: «Napoli, ne uscirai. Su Kulusevski…»

Il portiere del Parma Sepe ha parlato del compagno di squadra Kulusevski e del Napoli, club che lo ha cresciuto

Luigi Sepe ha parlato della situazione che sta coinvolgendo la squadra del Napoli in queste settimane: «Dopo tanti anni felici questo è un periodo difficile per loro, ma ne sapranno uscire. Per Insigne è più difficile perché deve rappresentare un intero popolo».

«Lui è un ragazzo per bene che lavora sodo tutta la settimana, ci sentiamo tutti i giorni ed è il primo a voler fare il massimo. Kulusevski? Ha grandissime qualità corre tanto e ci sta stupendo partita dopo partita. Speriamo che possa continuare così fino alla fine ha grande talento», ha concluso il portiere del Parma ai microfoni di Sportitalia.