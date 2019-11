Parma, sfortuna Bruno Alves: nuovo infortunio, salta la Fiorentina

Bruno Alves si è nuovamente fermato a causa di una ricaduta: il portoghese salterà la sfida contro la Fiorentina

È durato un giorno il ritorno in gruppo di Bruno Alves, il quale ha subito una ricaduta dopo il recente infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma certamente il portoghese salterà la sfida contro la Fiorentina.

«Bruno Alves non risulta ancora pronto per la completa attività agonistica. Dopo ulteriori accertamenti diagnostici svolti in data odierna, si conferma la necessità di un ulteriore consolidamento della recente lesione muscolare per cui proseguirà con un programma di lavoro differenziato con rivalutazione clinica nel corso della prossima settimana», scrive il Parma.