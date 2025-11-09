Parma News
Parma, che tegola per Cuesta! Infortunio per Suzuki: c’è la frattura scomposta! Tutti gli aggiornamenti nel comunicato
Brutta tegola per il Parma: il classe 2002 fermato da un infortunio serio. Salta la nazionale e rischia l’intervento chirurgico
Il portiere giapponese ha riportato un serio infortunio durante il 2-2 contro il Milan. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura scomposta al terzo dito della mano sinistra e allo scafoide. A causa di questo problema, il classe 2002 non potrà rispondere alla convocazione della nazionale giapponese in questa sosta.
Non è escluso che Suzuki debba sottoporsi a un intervento chirurgico: solo allora si potranno definire con maggiore chiarezza i tempi di recupero, che al momento restano incerti. Tutti i dettagli:
COMUNICATO – In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi.
