Parolo sicuro: «In 11 vs 11 la Lazio avrebbe vinto la partita»

Le parole di Marco Parolo alla fine del 4-1 subito dalla Lazio in Germania contro l’Eintracht in Europa League

Disastrosa prova della Lazio in Germania. Gli effetti del derby perso con la Roma si son fatti sentire in campo per i biancocelesti. Troppo il nervosismo dei calciatori ospiti, con la Lazio che ha concluso la sfida di Europa League in nove contro undici a causa delle due espulsioni, una per tempo, ricevute da Dusan Basta e Correa. Al termine della partita conclusa 4-1 a favore dell’Eintracht Francoforte, il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky per analizzare la sconfitta in coppa.

Queste le sue parole: «Le due espulsioni ci hanno penalizzato. Sono convinto che se avessimo giocato in undici contro undici avremmo ribaltato lo svantaggio e la partita. Abbiamo giocato in uno stadio che spingeva molto i nostri avversari e loro ci hanno spesso punito in contropiede. Il 4-1 è esagerato, peccato aver subito quel gol nel finale. Non sono negativo, possiamo rialzarci e adesso dobbiamo ripartire. In Europa non esistono partite scontate, adesso testa a domenica perché ci attende una gara difficile. Testa bassa e pedalare, vogliamo vincere e invertire la rotta negativa».