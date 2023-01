Paseiro (ct Nigeria) si gode Osimhen: «Vederlo così mi mette di buon umore»

Le parole del ct della Nigeria, Jose Paseiro, su Osimhen: «È cresciuto tantissimo e continua a crescere ogni partita di più»

Victor Osimhen con 13 gol e Ademola Lookman con 11. La classifica marcatori della Serie A è a tinte biancoverdi nigeriane. E Jose Paseiro, ct della nazionale africana, si gode il momento, come raccontato in un’intervista a Il Mattino. Di seguito le sue parole, in particolare sul numero 9 del Napoli.

LOOKMAN E OSIMHEN CAPOCANNONIERI – «È un momento eccezionale per i calciatori nigeriani e sapere di poter contare su due bomber come loro è qualcosa di incredibile. Dico la verità: sapere di avere due attaccanti così mi fa stare molto meglio, mi mette tanto di buon umore. A questo punto spero che portino la loro positività anche in nazionale».

COSA GLI HA DETTO – «Ci sentiamo praticamente ogni settimana e infatti li ho sentiti proprio dopo gli ultimi gol segnati. Anche perché ogni loro rete è una gioia per noi Ovviamente gli ho fatto i complimenti. Ma non solo per i gol, anche per le prestazioni che sono sempre di altissimo livello. Stanno facendo un lavoro pazzesco. Più in generale vanno fatti i complimenti anche allo staff delle loro squadre, perché se i ragazzi fanno bene è anche merito loro. Insomma: è un vantaggio per tutti».

NAPOLI – «È una cosa straordinaria. Perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. E infattimi auguro che possa vincere lo scudetto».

MENTALITÁ DI OSIMHEN – «Osimhen è è un grande lavoratore e soprattutto non

vuole perdere mai. Nemmeno nelle partitelle di allenamento o nelle amichevoli. È come un bambino sempre entusiasta della vita. E poi ha grandi valori umani».

VALORI CALCISTICI – «Sono sotto gli occhi di tutti, ma mi stupisce sempre per la sua capacità di attaccare, difendere e fare pressione. Quando c’è lui da marcare, nessun centrale si può rilassare. In area di rigore è micidiale e oramai è completo in ogni fondamentale: è forte di testa, è forte nel tiro, è forte nel dribbling»

MIGLIORAMENTI -«È cresciuto tantissimo e continua a crescere ogni partita di più. Mi piace il suo modo di cercare sempre la posizione migliore in area. E poi lotta continuamente sulle seconde palle».