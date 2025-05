Le parole di Giuseppe Pastore sulla lotta salvezza: «La media punti è la più bassa degli ultimi anni, è segno di una cosa…»

Il noto giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ampiamente del rush finale del campionato di Serie A. In particolar modo si è concentrato sulla lotta salvezza, cammino arduo in cui ci sono svariate compagini al suo interno come Cagliari, Verona, Parma, Venezia, Lecce ed Empoli. DI seguito le sue parole a Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio:

«Il livello di questo campionato è al ribasso. In fondo, c’è la media salvezza più bassa degli ultimi anni, e anche la media scudetto sarà tra le più basse di sempre. Si vede chiaramente un campionato di livello basso. Ci sono poche squadre che possono essere davvero soddisfatte della loro stagione. L’Inter sì, ovviamente, ma nel complesso non sono tante. Non voglio dire pochissime, ma sicuramente non così tante. Insomma, il livello è bassino, c’è molto nervosismo, molta fatica. Si va davvero a caso, e penso che il caso possa anche governare gli ultimi 180 minuti. Perché abbiamo visto ieri sera a Napoli quanto la testa faccia la differenza e questo vale anche per la Juve a Venezia. E varrà anche per Cagliari, Verona, che sembravano salve ma non lo sono ancora, e pure per il Parma. Insomma, sarà un finale molto faticoso e ci saranno, secondo me, delle sorprese. Non diamo per scontate le cose che abbiamo visto finora».