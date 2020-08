Pastore, molto gradito dai Galaxy, occasione per Roma e giocatore ma anche per il club californiano che si è espresso molto bene in merito

LE PAROLE DEL TECNICO- Barros Schelotto a tuttomercatoweb.com, ha evidenziato la necessità di vendere prima di comprare: «Mi piacerebbe molto avere qui Pastore e Higuain, parliamo di due campioni di altissimo livello Oggi però siamo lontani da questa possibilità, perché abbiamo già tre calciatori designati quali Cristian Pavón, Chicharito Hernandez e Jonathan Dos Santos. Per il momento non abbiamo quindi spazio per loro, nonostante Higuain e Pastore siano indubbiamente profili molto graditi».