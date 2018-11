Che paura per Jordi Alba: casa svaligiata dai ladri!

Il terzino del Barcellona parte con la squadra per la sfida con l’Inter e dei ladri gli svuotano la cassaforte

Brutta disavventura per la famiglia di Jordi Alba: dei ladri sono entrati in casa sua nella notte di lunedì approfittando dell’assenza del terzino blaugrana, partito con la squadra per la sfida di stasera tra Inter e Barcellona allo stadio Giuseppe Meazza.

I delinquenti, al momento ignoti, si sono infiltrati nella dimora del giocatore del Barcellona e hanno forzato una finestra dell’abitazione del calciatore spagnolo, svuotando la cassaforte e le stanze del piano superiore. La famiglia di Jordi Alba, che nel frattempo dormiva al pianterreno, non si è accorta di nulla. I ladri avrebbero lasciato la casa con un magro bottino, fortunatamente senza ricorrere alla violenza ai danni dei familiari del campione iberico. La polizia sta indagando per identificare i malviventi.