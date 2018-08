La Lazio pensa a Moussa Dembelé del Celtic come possibile sostituito di Caicedo e lavora per abbassarne il prezzo del cartellino

La Lazio ha avviato in estate una piccola rivoluzione volta a confermare le buone cose viste nelle passata stagione e ben figurare nella prossima edizione dell’Europa League. I bianconcelesti sono riusciti nell’impresa di mantenere in rosa i pezzi da novanta come Sergej Milinkovic-Savic (almeno per ora) e anzi puntano a rinforzarla ulteriormente. Il club di proprietà di Claudio Lotito ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per l’attacco. Secondo quanto riporta Goal.com, si tratta di Moussa Dembelé del Celtic Glasgow.

Il francese ha segnato 47 gol in due stagioni con la maglia degli scozzesi e due reti nel turno di qualificazioni per la Champions League. La punta classe ’96 ha una valutazione di circa 10 milioni di euro ma avendo il contratto in scadenza nel 2020 la Lazio potrebbe spingere per abbassarne la valutazione. Dembelé al momento è più di una suggestione ma i biancocelesti prima dovranno cedere Caicedo. Il club della Capitale segue anche altri obiettivi di prima fascia, in particolare a centrocampo. L’ex Chelsea Ramires è intenzionato a lasciare lo Jiangsu Suning ed è finito sulla lista del ds Igli Tare.Il giocatore infatti si sta allenando da solo in Brasile.