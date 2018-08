Lazio: Ramires si allena in Brasile, in attesa di risposte da parte dei biancocelesti

Il centrocampista Ramires è intenzionato a lasciare la Cina, ma la Lazio per concludere la trattativa aspetta di conoscere il futuro di Milinkovic Savic

In casa Lazio si lavora da settimane per convincere il centrocampista Milinkovic-Savic a rimanere alla corte del tecnico Simone Inzaghi. La dirigenza biancoceleste ha già preparato il rinnovo del contratto per il giocatore serbo che percepirebbe un nuovo ingaggio da top player, ma la firma non è ancora arrivata. Il mancato rinnovo è sicuramente motivato dall’interesse di diversi top club europei che sono piombati su Milinkovic da tempo. La possibile partenza del Sergente ha messo in allarme la Lazio che ha già sondato il terreno per un sostituto, individuato nel brasiliano dello Jiangsu Suning, Ramires.

Il centrocampista brasiliano sembra non essere più intenzionato a giocare in Cina, nonostante l’ingaggio da 13 milioni di euro a stagione, e sta cercando una nuova sistemazione. I biancocelesti hanno già preparato un’offerta per l’ex Chelsea che si sta allenando non in squadra in Brasile, ma l’arrivo del giocatore nella Capitale è legato al futuro di Milinkovic. Se il serbo, difatti, dovesse decidere di rimanere e rinnovare con la Lazio, Ramires dovrebbe accordarsi con un’altra delle società a lui interessata.