Calciomercato Lazio: si accelera per Ramires, pronta una consistente offerta

La Lazio sta preparando una consistente offerta per convincere il centrocampista dello Jiangsu Suning, Ramires a vestire la maglia biancoceleste

A poco più di dieci giorni dalla chiusura del calciomercato, la Lazio prova a piazzare il colpo a centrocampo. Dopo settimane di voci e trattative, sembra che adesso la dirigenza biancoceleste faccia sul serio per il centrocampista dello Jiangsu Suning, Ramires. La Lazio, secondo le ultime indiscrezioni, difatti, avrebbe preparato un’offerta al giocatore brasiliano di circa 4 milioni di euro netti a stagione, mentre per svincolarsi dal club cinese al calciatore ne occorrerebbero circa 2-3.

All’ombra della trattativa per Ramires, che si è accelerata nelle ultime ore, oltre alla concorrenza dell’Inter potrebbe esserci la possibile cessione del serbo Milinkovic-Savic su cui stanno insistendo numerosi top club europei. Il giocatore, classe 1987, da due stagioni in Cina, potrebbe essere l’uomo giusto per il centrocampo del tecnico Simone Inzaghi che sta cercando di preparare al meglio l’inizio della nuova stagione.