Ramires alla Lazio, l’Inter si mette di traverso

Il brasiliano Ramires, di proprietà dello Jiangsu Suning, piace alla Lazio: l’Inter blocca l’affare dopo il no a gennaio?

Il progetto Lazio su Ramires Santos do Nascimento, meglio noto come Ramires, rischia di impantanarsi per la posizione di traverso assunta dall’Inter. L’intrigo relativo al centrocampista in forza allo Jiangsu Suning si arricchisce di nuovi particolari che non lasciano prevedere quale sarà l’esito finale delle negoziazioni in corso d’opera. Il centrocampista nato nello stato di Rio De Janeiro è reduce dalla stagione con il club cinese in cui ha realizzato 7 gol e 3 assist nelle 23 partite disputate di campionato, più ulteriori 4 gol nelle 7 presenze in Asian Champions League. Sul classe ’87 c’è la Lazio ma l’affare rischia di aprire una nuova battaglia di calciomercato tra Lazio e Inter.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro potrebbe mettersi di traverso non dimenticando le polemiche per l’arrivo di De Vrij e sopratutto ricordando il precedente no di Ramires all’Inter lo scorso gennaio. Ramires oggi è pronto a tornare in Europa con la maglia della Lazio rinunciando a parecchi soldi di ingaggio ma dapprima servirà la cessione di Milinkovic-Savic per garantire un triennale da 4 milioni di euro netti così come il brasiliano dovrebbe spingere con il Jiangsu per liberarsi a parametro zero.