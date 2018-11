Ferrero prova il colpo a sorpresa per la sua Samp: Ibrahimovic per sei mesi come accadde con Samuel Eto’o

Ibra al Milan? Certo, è l’ipotesi più probabile Fair Play Finanziario permettendo. Ma attenzione ad un’altra squadra che nelle ultime ore starebbe pensando ad un clamoroso colpo di mercato. Si trattano di sussurri e di schermaglie, poco di più. Ma se attualmente lo svedese gioca nella città resa grande dalle stelle del cinema, un altro uomo di cinema sta tentando il colpo grosso. E’ Massimiliano Ferrero per la sua Samp. Ibra al Milan è un percorso conosciuto e ripetibile. Va anche detto che oggi Ibra per sei mesi si paga intorno ai 2 milioni di euro (cifra a cui concorrono gli sponsor, a Los Angeles ora questo abbinamento lo porta sui 4 a stagione).

Se le cifre sono queste – e queste sono – ecco perché la Sampdoria non è un’utopia. Anzi, diventa una opportunità. Come lo fu per Eto’o quando a gennaio del 2015 la scelse lasciando la Russia e l’Anzhi. E come poteva esserlo per Sneijder, altro eroe del triplete nerazzurro del 2010, che in estate sembrava destinato alla società blucerchiata. Insomma, la Samp a questo genere di colpi a eŲetto ci ha già abituato. Non resta che stare a guardare. Perché Ibra può tornare. Ma per uno come lui, può anche esserci il colpo a eŲetto. Da cinema.