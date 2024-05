Bonetti promuove Allegri: «Stagione positiva, contro la Roma...»

Le parole di Dario Bonetti, ex calciatore di Juventus e Roma, sulla stagione dei bianconeri. Tutti i dettagli

Dario Bonetti, ex calciatore di Juventus e Roma, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della stagione dei bianconeri

Il posto Champions e la Coppa Italia salvano la stagione?

«Sarebbe una stagione positiva sicuro, anche perchè considera che davanti in campionato c’è l’Inter che è più forte di tutte le altre. Potrebbe esserci l’handicap di arrivare dietro al Milan o ad altre squadre e questo, magari, ti dice che in campionato non la Juve non ha dato il massimo».

Che partita dobbiamo aspettarci contro la Roma?

«Sarà una partita dove possono prevalare entrambe. La Roma poi viene da una bruttissima sconfitta, dove è stata dominata dal Leverkusen e questo ti fa capire la differenza che c’è tra il calcio italiano e quelli esteri, quel gap che c’è ancora. In Europa abbiamo solo due squadre competitive e sono entrambe quelle nerazzurre, poi per il resto serve crescere».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUS NEWS 24