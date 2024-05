Vaciago e la pace con Allegri: «Chiariti in 5 minuti. E’ consapevole di quel che gli è costato»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha spiegato la pace fatta con Allegri in redazione con il suo consueto editoriale

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha spiegato la pace fatta con Allegri in redazione con il suo consueto editoriale. Le sue parole:

PACE – «Solo gli stupidi non riescono a chiarirsi. Massimiliano Allegri ed io abbiamo fatto pace in cinque minuti e non è stato particolarmente difficile, perché a freddo è diventato più comprensibile il contesto nel quale è esploso lo sfogo di rabbia dell’allenatore bianconero. Qualche ora prima di ricevere la prevista, anzi previstissima, comunicazione dell’esonero, Allegri è un uomo sereno e amareggiato. Pentito di quanto è successo durante e dopo la finale, ma soprattutto dolorosamente consapevole di cosa, quel folle comportamento, gli è costato. Non certo il posto di allenatore de la Juventus, che sapeva di perdere comunque a fine stagione, ma un finale diverso, il saluto dello Stadium all’ultima giornata contro il Monza».