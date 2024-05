Sandro Veronesi: «La Juve del futuro non può fare a meno di Bremer, Vlahovic e Cambiaso. C’è invece un BIG che può essere venduto. E invece di Koopmeiners dall’Atalanta PRENDEREI…»

Sandro Veronesi, tifoso della Juve e scrittore, ha parlato dei bianconeri e del mercato a La Gazzetta dello Sport

Tifoso Juve, Sandro Veronesi è uno degli scrittori italiani più importanti. A La Gazzetta dello Sport racconta le sue idee a proposito del futuro del club.

BREMER – «Vendere Bremer, che è uno dei tre migliori in rosa, non sarebbe da Juve. A meno che non sia il brasiliano a puntare i piedi e a chiedere la cessione. Un po’ come è capitato in passato con Vidal, De Ligt… Solo in quel caso andrebbe accontentato. Ma non per i 60 milioni della clausola, ne servirebbero un centinaio. Io sono convinto che resterà a Torino: la Juve giocherà Champions e Mondiale per club, cosa andrebbe a fare allo United?».

CHI SACRIFICARE SUL MERCATO – «Bremer, Vlahovic e Cambiaso sono intoccabili, sugli altri si può ragionare. Sono valutazioni che spetteranno al nuovo tecnico visto che l’avventura di Allegri è finita».

CONCORDA CON TARDELLI CHE RINUNCEREBBE A CHIESA – «Al cento per cento. Chiesa nella Juve che ho in mente entra nella ripresa e spacca la partita. Federico non è Camoranesi, che giocava anche per la squadra. Chiesa ha qualche problema di natura tattica. Anche in Nazionale, non solo con Allegri».

KOOPMEINERS – «Se costa davvero 60 milioni, lo lascerei a Bergamo. Piuttosto dell’Atalanta comprerei Ederson. Non fosse stato per i recuperi del brasiliano, avremmo vinto 4-0 in finale di Coppa Italia. Mi piace anche Zirkzee e con Vlahovic lo vedrei bene. Il gioiello del Bologna è un attaccante che arretra e ama toccare la palla. Nessuno dei due è Trezeguet. David era speciale e unico, penso abbia fatto più gol che tocchi di palla».

YILDIZ – «Il turco è un fenomeno, ma è giovane e gli va dato tempo. E per imparare è importante avere accanto dei campioni».