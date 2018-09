Pedro Guilherme incanta: Milan e Roma sfidano le big spagnole

Il Milan e la Roma sono pronti alla sfida per Pedro Guilherme, attaccante brasiliano 21enne della Fluminense: i dettagli

Milan e Roma hanno un obiettivo di mercato in comune: si tratta di Pedro Guilherme, attaccante brasiliano 21enne della Fluminense. Il giovane attaccante si sta mettendo in evidenza in Patria e può spiccare il volo molto presto. Il calciatore, secondo i colleghi di As, è finito nel mirino di Milan e Roma ma non solo. Anche alcuni grandi club spagnoli hanno puntato i radar su Pedro.

L’attaccante della Fluminense piace anche a Real Madrid e Siviglia. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra proibitiva in questo momento per i due club italiani, entrambi alle prese con la morsa del Fair Play Finanziario della Uefa. Pedro Guilherme però può lasciare il suo attuale club per una cifra minore: secondo le ultime indiscrezioni basterebbe un’offerta da 25 milioni di euro per convincere la Flu a lasciar andare il giocatore.