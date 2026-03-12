Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un fascicolo sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicato

Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un procedimento disciplinare sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicato. Cos’è successo

Il Chelsea cade per 5-2 contro il Paris Saint-Germain, ma a far discutere è la reazione nervosa di Pedro Neto. Il giocatore ha spintonato un raccattapalle durante i minuti di recupero della sfida disputata al Parco dei Principi.

L’episodio ha immediatamente generato un vistoso parapiglia sul terreno di gioco. Nonostante il portoghese abbia successivamente presentato le proprie scuse al giovane a bordo campo, la condotta non è passata inosservata ai vertici del calcio europeo.

La UEFA ha infatti diramato un comunicato confermando l’apertura di un procedimento disciplinare. Il tesserato dei Blues è formalmente accusato di comportamento antisportivo e attende ora la decisione degli organi competenti sulle inevitabili sanzioni.

IL COMUNICATO DELLA UEFA – «Apertura del procedimento – Giocatore del Chelsea Pedro Neto.

Partita: Paris Saint-Germain contro Chelsea FC (5-2); 11.03.2026, UEFA Champions League 2025/2026.

È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Chelsea Pedro Lomba Neto per comportamento antisportivo ai sensi dell’Articolo 15(1)(a)(v) del Regolamento Disciplinare UEFA.

Gli organi disciplinari della UEFA prenderanno una decisione sul caso a tempo debito».