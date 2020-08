Pedro, prima della Roma un intervento alla spalla, sarà pronto a settembre, Fonseca lo attende così come la Roma un po’ preoccupata

DURANTE LA FINALE- Un infortunio alla spalla subito nella finale di FA Cup tra il Chelsea e l’Arsenal. Pedro domani si sottoporrà ad un intervento in artroscopia a Londra per ridurre la sublussazione della spalla riportata nel match dello scorso primo agosto. La prognosi sarà di circa un mese, poi potrà cominciare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa, come riporta Corriere dello sport.