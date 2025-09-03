Pedullà giudica l'Inter: «Serviva un giocatore in quel ruolo per rendere la squadra forte» - Calcio News 24

Inter, Pedullà giudica il mercato: «Serviva un attaccante con più qualità». La situazione

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato il recente calciomercato dell’Inter attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, offrendo un giudizio complessivo pari a 6,5. Pur riconoscendo alcune operazioni interessanti, il giornalista ha espresso perplessità su scelte ritenute poco incisive, in particolare in attacco e a centrocampo.

Attacco: «Manca un giocatore con cambio di passo»

Secondo Pedullà, l’Inter avrebbe dovuto puntare su un attaccante dalle caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente in rosa. Pur stimando Pio Esposito, ritenuto un giovane interessante e recentemente convocato in Nazionale, l’esperto sostiene che serviva un elemento con maggiore esplosività e tecnica. «Mi sarei aspettato un attaccante con un cambio di passo e marcia, che potesse fare la differenza negli ultimi metri», ha spiegato.

Un nome suggerito dallo stesso Pedullà è Christopher Nkunku, considerato il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e qualità alla manovra offensiva. In questo senso, l’investimento da 50 milioni di euro fatto per Luis Henrique e Andy Diouf non ha pienamente convinto l’esperto.

Luis Henrique e Diouf: acquisti sotto osservazione

Pedullà ha infatti espresso dubbi su entrambi i nuovi arrivi. «Diouf si può fare, ma su Luis Henrique bisognerà valutare nel tempo», ha detto, lasciando intendere che il margine di incertezza resta ampio. L’analista ha poi aperto un’altra riflessione sul pacchetto difensivo, domandandosi: «È meglio Akanji o Pavard?». Una provocazione che lascia intendere come, secondo lui, la cessione dell’ex Bayern Monaco potrebbe non essere stata adeguatamente compensata.

Centrocampo: occasione sprecata?

Anche il centrocampo dell’Inter è finito sotto la lente. Pur riconoscendo che un nuovo innesto in quella zona non fosse strettamente necessario, Pedullà ha osservato che sarebbe stato utile aggiungere un giocatore capace di incidere negli ultimi 30 metri. «Manca ancora quel tipo di centrocampista offensivo che l’Inter non ha mai veramente avuto», ha sottolineato.

Conclusioni

In definitiva, il mercato dell’Inter secondo Pedullà è stato sufficiente ma non eccellente. Se da un lato si è operato con razionalità, dall’altro si sono perse occasioni importanti per colmare lacune storiche, soprattutto nel reparto offensivo.