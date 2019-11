Pelè si racconta: «Ecco con chi vorrei giocare oggi, e su Trapattoni e Gabigol…»

Pelè è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione del 50° anniversario del suo 1000° gol. Queste le sue parole

Pelè è stato protagonista di una lunga intervista da parte della Gazzetta dello Sport in occasione del 50° anniversario del suo millesimo gol. Queste le parole di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.

TRAPATTONI – «Trapattoni è stato il miglior difensore contro cui abbia mai giocato, implacabile e corretto. Non come inglesi e argentini: quante botte da loro».

GABIGOL – «Gabigol si è fatto conoscere con la maglia del Santos, è andato in Europa, poi è tornato. È un buon giocatore, spero che abbia fortuna. Ma non si può garantire che sfonderà in Europa…»

MESSI – «Con chi vorrei giocare? Penso Leo Messi. È un giocatore abile, dà assist, passaggi segna. Inoltre dribbla bene e fa delle belle giocate. Se fossimo in squadra insieme gli avversari dovrebbero preoccuparsi di due giocatori, non solo di uno. È il giocatore più completo attualmente».