Pellè tra l’Italia e l’estero: il Feyenoord sogna il grande ritorno

Graziano Pellè è alla ricerca di una nuova squadra. Si sarebbe fatto avanti il Feyenoord per quello che sarebbe un grandissimo ritorno

Dopo la sfortunata esperienza al Parma, culminata con la retrocessione in Serie B, Graziano Pellè si ritrova ora senza squadra e alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Venezia e la Salernitana, due neopromosse di quest’anno, hanno fatto dei primi sondaggio ma per il bomber si sarebbe aperta anche la porta del ritorno in Olanda.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Feyenoord starebbe sognando il grandissimo ritorno di Pellè in biancorosso dopo che l’attaccante ha disputato due stagioni in Eredivisie segnando la bellezza di 50 gol. Il futuro del calciatore pugliese si divide quindi tra l’Italia e l’Olanda.