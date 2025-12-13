 Percassi prima di Atalanta Cagliari: «Servirà attenzione»
Connect with us

Atalanta News

Percassi nel prepartita di Atalanta Cagliari su Sky: «Col Cagliari servirà massima attenzione, in campionato non si può sbagliare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

35 minuti ago

on

By

percassi atalanta

Percassi nel prepartita di Atalanta Cagliari su Sky. Il direttore sportivo nerazzurro presenta la sfida di Serie A valida per la 15a giornata

Alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari, valida per la 15ª giornata di Serie A, il direttore sportivo dell’Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul momento della squadra. Un intervento improntato alla cautela, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione dopo gli impegni europei e ribadire le priorità stagionali del club.

TORNARE A CORRERE IN CAMPIONATO«Ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra che settimana scorsa ha dimostrato quanto è pericolosa. Dovremo essere molto attenti».

LA SERATA EUROPEA E IL CHELSEA«Sono d’accordissimo con voi, è stata una serata magica».

LE PRIORITÀ DELL’ATALANTA«Sarebbe un gravissimo errore pensare alle faccende domestiche. Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. L’Atalanta non si può permettere di non avere un approccio al 100% in campionato, è necessario far punti».

Related Topics: