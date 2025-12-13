Atalanta News
Percassi nel prepartita di Atalanta Cagliari su Sky: «Col Cagliari servirà massima attenzione, in campionato non si può sbagliare»
Percassi nel prepartita di Atalanta Cagliari su Sky. Il direttore sportivo nerazzurro presenta la sfida di Serie A valida per la 15a giornata
Alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari, valida per la 15ª giornata di Serie A, il direttore sportivo dell’Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul momento della squadra. Un intervento improntato alla cautela, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione dopo gli impegni europei e ribadire le priorità stagionali del club.
TORNARE A CORRERE IN CAMPIONATO – «Ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra che settimana scorsa ha dimostrato quanto è pericolosa. Dovremo essere molto attenti».
LA SERATA EUROPEA E IL CHELSEA – «Sono d’accordissimo con voi, è stata una serata magica».
LE PRIORITÀ DELL’ATALANTA – «Sarebbe un gravissimo errore pensare alle faccende domestiche. Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. L’Atalanta non si può permettere di non avere un approccio al 100% in campionato, è necessario far punti».