Perin Genoa, operazione in dirittura d’arrivo! C’è l’accordo tra calciatore e club per il ritorno in rossoblù, ma resta da risolvere ancora un dettaglio per chiudere

Perin Genoa, operazione in dirittura d’arrivo! La volontà del giocatore spinge la trattativa: fumata bianca possibile in settimana. Ecco cosa manca

Mattia Perin e il Genoa sono sempre più vicini a riabbracciarsi, trasformando una semplice suggestione in una trattativa concreta e ormai prossima alla fumata bianca. A confermare l’accelerazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha chiarito come la volontà del giocatore stia facendo la differenza.

L’estremo difensore, oggi vice alla Juventus, spinge con decisione per tornare a difendere i pali della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, dove è stato capitano e simbolo.

Perin Genoa, accordo totale con il giocatore

Il primo tassello è già al suo posto: c’è l’intesa completa tra Perin e il Genoa. Il portiere classe 1992 ha accettato la proposta rossoblù, preferendo la prospettiva di tornare titolare fisso e protagonista rispetto al ruolo di riserva di lusso a Torino. Una scelta di cuore e di carriera: Genova è il palcoscenico scelto per rilanciare una “seconda giovinezza” calcistica.

Perin Genoa, trattativa tra i club: distanza minima

Resta ora da definire l’accordo tra le società. Le parti hanno ridotto sensibilmente la forbice: balla circa un milione di euro tra domanda e offerta. Una cifra contenuta che lascia trasparire ottimismo. La Juventus non vuole ostacolare la volontà di un professionista stimato, ma punta a ottenere un indennizzo ritenuto congruo.

Perin Genoa, chiusura imminente

Il Genoa accelera: l’obiettivo è chiudere entro la settimana, consegnando il nuovo numero uno allo staff tecnico il prima possibile per l’inserimento immediato in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per limare l’ultimo dettaglio economico e sancire il “Perin-ter”: il terzo capitolo di una storia che profuma di ritorno a casa.