Perin Genoa, il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’: le ultime sulla trattativa e la durata del contratto

Perin Genoa, il portiere si avvicina sempre più al ritorno in rossoblù. Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti

Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente legato al Grifone. Il binomio Perin Genoa torna infatti al centro delle voci di mercato, con sviluppi importanti in vista della sessione invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club rossoblù e il portiere avrebbero già raggiunto un accordo di massima per un contratto della durata di tre anni. Un’intesa che conferma la volontà reciproca di riabbracciarsi e riprendere un percorso già condiviso in passato.

Alla base di questa possibile operazione ci sarebbe anche la forte spinta di Daniele De Rossi, che considera Perin il profilo ideale per ricoprire il ruolo di portiere titolare. L’esperienza, la conoscenza dell’ambiente e la leadership dell’estremo difensore rappresentano caratteristiche fondamentali per il progetto tecnico del Genoa, che punta a consolidarsi e crescere ulteriormente. Il ritorno di Perin garantirebbe affidabilità e sicurezza a un reparto chiave come quello difensivo.

Tuttavia, la trattativa Perin Genoa non è ancora chiusa. La Juventus, club proprietario del cartellino del portiere, non sarebbe disposta a concedere il via libera a titolo definitivo senza ricevere un indennizzo economico. I bianconeri, pur non considerando Perin centrale nel progetto attuale, intendono comunque monetizzare dalla sua cessione. Questo aspetto rappresenta il principale nodo da sciogliere nelle prossime settimane, con i dirigenti del Genoa chiamati a trovare la formula giusta per accontentare tutte le parti in causa.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il dialogo tra i club prosegue, anche perché la volontà del giocatore sembra chiara: Perin gradirebbe un ritorno a Genova, piazza che conosce bene e dove ha già vissuto stagioni da protagonista. L’operazione potrebbe quindi entrare nel vivo già nei primi giorni di gennaio, rendendo il tema Perin uno dei più caldi del mercato rossoblù.

Parallelamente, sempre secondo Nicolò Schira, il Genoa starebbe valutando anche altre situazioni in uscita. In particolare, Albert Grønbæk non rientrerebbe più nei piani tecnici del club. Il trequartista, arrivato la scorsa estate in prestito dallo Stade Rennais, potrebbe fare ritorno in Francia già durante il mercato di gennaio. Le sue prestazioni non avrebbero convinto pienamente lo staff tecnico, spingendo la dirigenza a rivedere le strategie a centrocampo.

Il mercato del Genoa si preannuncia quindi movimentato, tra possibili ritorni illustri e cambiamenti nella rosa. Ma è soprattutto la pista Perin a catalizzare l’attenzione dei tifosi, pronti ad accogliere nuovamente un giocatore simbolo per affidargli le chiavi della porta rossoblù.