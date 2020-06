Perin: «La salvezza del Genoa è il nostro Europeo»

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato al Secolo XIX in vista della ripartenza del campionato: le sue parole

GENOA – «Tra me e il Genoa c’è un affetto incredibile, quando dico che è casa mia non sono parole, lo dicono i fatti. Da quando ho 16 anni faccio parte di questa famiglia: c’è una sinergia emotiva innegabile, un sentimento che durerà sempre. In un momento delicato per entrambi ci siamo dati una mano. Grifo Dynamite come la Danimarca ’92. Tutti uniti, la salvezza è il nostro Europeo».

FUTURO – «Ho un contratto con la Juventus: a fine stagione ci incontreremo con loro e col mio agente Lucci e vedremo quale può essere la soluzione migliore per tutti. Però da quando lavoro su me stesso ho un dogma: mi concentro sul presente, solo così si può dare il meglio e migliorare la nostra vita. E il presente è il Genoa. Al futuro ci penso, ma con distacco».