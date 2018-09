Perinetti svela un retroscena: «Volevo Meité al Genoa, ecco perché non è arrivato»

Retroscena di calciomercato sul Genoa. Perinetti ha svelato di esser stato vicino a Meité, ora al Torino

Soualiho Meité, centrocampista francese classe 1994, è stato uno dei colpi di mercato del Torino. Il club granata ha puntato forte sul centrocampista ex Monaco, divenuto in poco tempo uno dei pilastri della formazione di Walter Mazzarri. Il mediano francese non ha sofferto il salto dalla Ligue 1 alla Serie A e si è imposto sin da subito. Il centrocampista si è messo in evidenza nel Toro di Mazzarri per grinta e capacità fisiche ma non solo: il calciatore ha realizzato il gol del definitivo 2-2 in casa dell’Inter, con un bel dribbling e una conclusione che ha sorpreso Handanovic. Il centrocampista si sta rivelando un ottimo acquisto ed è diventato un rimpianto del Genoa.

Soualiho Meité infatti è stato trattato anche dal Genoa. A rivelarlo è stato Giorgio Perinetti, uomo mercato del club rossoblù. Intervistato da Tuttosport, l’esperto dirigente ha svelato un retroscena sul centrocampista francese ex Monaco: «Il Torino è una squadra competitiva e può lottare per un posto in Europa League. Cairo e Petrachi hanno fatto un mercato importante, costruendo una rosa attrezzata per un posto in Europa. In più hanno preso un giocatore che avrei portato al Genoa come Meité, un ragazzo interessantissimo che può diventare competitvo ai massimi livelli. Noi volevamo portarlo al Genoa ma non abbiamo potuto chiudere la trattativa perché il Toro ha chiuso l’affare grazie all’operazione Barreca e per noi non c’è stato niente da fare».