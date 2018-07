La Roma punta Oyarzabal della Real Sociedad. I giallorossi offrono 40 milioni ma il club basco ne chiede 10 in più

La Roma è rimasta decisamente scottata dalla vicenda di Malcom ma il ds Monchi non si è di certo lasciato abbattere e si quindi rimesso a lavoro per rinforzare la rosa giallorossa. Il club capitolino aveva un accordo con il Bordeaux ma alla fine il brasiliano e i francesi hanno preferito la più ricca offerta del Barcellona. In realtà, secondo quanto riporta Sport Mediaset, Malcom non era il primo obiettivo di Monchi. Il vero pallino del manager spagnolo sarebbe Mikel Oyarzabal Ugarte, attaccante esterno della Real Sociedad. La Roma si sarebbe buttata su Malcom proprio per le difficoltà ad arrivare al 21enne basco.

Ora che Malcom è definitivamente perduto, Monchi può tornare a concentrarsi su Oyarzabal. La Real Sociedad, club in cui il ragazzo è cresciuto nelle giovanili, non intende cedere il suo gioiello a qualcuno che non sia disposto a pagare la clausola da 50 milioni di euro prevista dal suo contratto. Secondo quanto riporta As e alcuni quotidiani baschi, la Roma vorrebbe investire nel giocatore al massimo i 40 milioni di euro che avrebbe dovuto spendere per Malcom. La trattativa tra i due club è solo agli inizi ma lo scoglio vero e proprio potrebbe essere convincere l’attaccante a trasferirsi in Italia. Oyarzabal come molti baschi è molto legato alla sua terra e quest’anno indosserà la tanto agognata maglia numero 10. As conferma che nel caso in cui il giocatore non accetti di trasferirsi in giallorosso presto arriverà il rinnovo del contratto con una clausola rescissoria superiore a quella attuale.