Il Genoa ha scommesso su Piatek ma attenzione al Barcellona. Il ds dei blaugrana lo ha seguito dal vivo contro il Sassuolo

Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona, è stato avvistato domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione della sfida tra Sassuolo e Genoa. Il direttore sportivo ha chiuso l’affare Marlon con i neroverdi e ha accettato l’invito della dirigenza del Sassuolo ad assistere alla sfida con il Genoa dalle tribune del Mapei Stadium. Tra i due club, dopo l’affare Marlon, si è instaurato un ottimo rapporto. Planes inoltre ha un ottimo rapporto con De Zerbi ed era curioso di vedere dal vivo il lavoro del tecnico. Il dirigente blaugrana però ha approfittato dell’occasione per appuntarsi un nome sul suo taccuino: Krzysztof Piatek. Il centravanti classe ’95 del Genoa ha iniziato molto bene la stagione, segnando 3 gol nelle prime due gare di campionato.

Il giovane attaccante, classe 1995, è sulla bocca di tutti e il Barcellona potrebbe anticipare la concorrenza. Planes sarebbe rimasto piacevolmente sorprese dal centravanti ex Cravocia che si pronuncia ‘Piontek’, arrivato al Genoa per 4 milioni di euro. Il giovane bomber ha iniziato molto bene la stagione, e ha realizzato 7 gol, compresi i 4 rifilati al Lecce in Coppa Italia. Un giovane talento da monitorare con grande attenzione. Lo sa bene il direttore Planes che ha messo sotto la lente d’ingrandimento il giovane bomber rossoblù. Difficile assistere a una partenza di Piatek a gennaio, probabile che si scateni una maxi-asta in estate. Bomber ‘Piontek’ sarà il nuovo Lewandowski? Difficile dirlo. Intanto attenzione alle mosse del Barcellona. Se il centravanti dovesse continuare a sorprendere, i blaugrana potrebbero fare sul serio. «Faccio fatica a parlare di lui perché è un attaccante che ha colpi importanti» ha detto Davide Ballardini. Un po’ come per dire: speriamo non se ne accorga nessuno! Il Barcellona però ha già preso appunti…