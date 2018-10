L’agente di Piatek: «Non solo Napoli, in molti ci hanno contattato»

Szymon Pacanowsk​i ha confermato l’interesse di altre squadre per Piatek: «Nessuna offerta ufficiale, ma gli azzuri non sono i soli in fila»

Sono bastate otto giornate di Serie A per far schizzare il valore di Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Genoa, prelevato per soli 4 milioni, dopo lo straordinario inizio di campionato ha visto quantomeno decuplicare il suo cartellino. Né Preziosi né Perinetti hanno intenzione di sedersi a trattare per gennaio, ma è certo che in estate scatterà una vera e proprio asta per l’attuale capocannoniere della Serie A. Il Napoli, dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, sembrano oggi il club più avanti nelle trattative. Ma pensare che Piatek faccia gola solo agli azzurri è utopia.

Calcionapoli24 ha intervistato l’agente di Krzysztof Piatek, Szymon Pacanowsk​i che ha confermato le voci di un forte interesse anche di altri club: «Non c’è nessuna offerta ufficiale riguardante il nostro calciatore da nessun club, compreso il Napoli. Nelle scorse settimane molti club ci hanno contattato, ma non faccio nomi. Prezzo? Sicuramente in questi 3 mesi in Serie A il suo prezzo è aumentato, ma ora siamo contenti di stare al Genoa»