Intervenuto a Solopaca per l’inaugurazione di un club di tifosi, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Piatek e della possibilità di portarlo al Napoli

Piatek al Napoli? Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, è sicuro sulle prossime mosse da fare: «Ne ho parlato sia con Preziosi che con il suo agente, ma ci dobbiamo rincontrare. Bisogna vedere se ha la possibilità di rendere al Napoli come rende al Genoa e bisogna vedere se con Ancelotti sia utile su una causa comune».

De Laurentiis, che si trovava a Solopaca per l’inaugurazione di un club di tifosi, a lui intitolato, si è poi concentrato sulla figura di Ancelotti: «È l’esempio che ha vinto dappertutto dal Real al Milan, dal Bayern al PSG e al Chelsea. Noi abbiamo preso il top, gli manca solo il Napoli e mi son detto che se lo porto a Napoli mi darà qualcosa in cambio. Gli ho dato nove partite per ambientarsi e lo ha fatto perfettamente. La mattina prima della partita con il Liverpool ci siamo sentiti al telefono per scambiarci delle idee su chi era giusto far scendere in campo. Lui mi ha detto ‘presidente, questa sera la vinciamo’ e io risposi che mi sarei goduto la partita. All’87’ ero lì allo stadio che aspettavo il gol e poi è arrivato».

Il patron azzurro è intervenuto sulla presunta combine nel match PSG-Stella Rossa di Champions League: «E adesso come la mettiamo con questa scommessa che è venuta fuori? Cosa diranno i responsabili? Sentivo dire ieri che si potrebbe anche azzerare tutto con soltanto tre squadre. Loro hanno Mbappé, Cavani e Neymar? Io vinco con Ancelotti.