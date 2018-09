Piatek fa il modesto: «Barcellona? Al Genoa è tutto fantastico. No ai paragoni con Lewandowski»

Krzysztof Piatek, il pistolero del Genoa, sta scoprendo l’Italia. Il centravanti ha parlato del paragone con Lewandowski e del suo futuro

Non paragonatelo a Robert Lewandowski! Krzysztof Piatek ha le idee chiare e vuole essere il nuovo…Krzysztof Piatek! Il centravanti polacco classe 1995 del Genoa ha dimostrato di saperci fare ed è il capocannoniere del campionato italiano con 4 gol dopo 3 partite disputate (il Genoa ha una partita in meno). Il giovane attaccante è già l’idolo della Gradinata Nord (8 i gol compresi i 4 in Coppa Italia) e non vuole smettere di stupire. Il Pistolero (esulta mimando una scarica di proiettili) ha parlato a Sky Sport della sua nuova avventura in Italia: «Sono contento del mio inizio ma non ci penso. Ora guardo avanti e penso solo alla prossima partita con la Lazio». Ambizioso e determinato il centravanti rossoblù che non vuole paragoni con il connazionale più famoso: «Nessun paragone con Lewandowski: lui è l’attaccante del Bayern Monaco, io gioco nel Genoa».

Il centravanti rimane concentrato nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero già nel mirino del Barcellona per sostituire un altro pistolero, Suarez: «Non credo sia vero, anche se ho sentito queste voci». Piatek ha rivelato di non avere segreti ma «semplicemente cerco di migliorare dando il massimo in allenamento. Con l’allenatore Ballardini abbiamo concordato la mia collocazione in campo: in partita so esattamente cosa devo fare». Il giocatore si è ambientato molto bene in Italia e a Genova: «La conoscevo già perché avevo chiesto informazione a Kownacki, Bereszyński e Linetty: sapevo già che sarebbe stato tutto fantastico». L’inizio è stato stupefacente. Si sa, chi ben comincia…