Piatek sfida Ibrahimovic: vuole restare al Milan

Piatek non vuole lasciare il Milan, nemmeno in caso di arrivo di Ibrahimovic: respinte le chiamate per il prestito

Il Milan sogna Zlatan Ibrahimovic. L’operazione per portare lo svedese in rossonero appare complicata, ma la dirigenza non intende mollare la presa in virtù di risultati che stentano ad arrivare sul campo.

Con l’arrivo di Ibra, a finire sul mercato potrebbe essere Krzysztof Piatek. Il polacco, però, è deciso a giocarsi le sue carte al Milan senza accettare l’idea di partire in prestito.