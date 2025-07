Piccoli Fiorentina, è lui il il piano per il dopo-Kean? Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione!

Piccoli Fiorentina, c’è lui per il dopo-Kean? Il presidente del Cagliari Giulini ha reso note le proprie condizioni per la cessione!

La Fiorentina guarda con sempre maggiore attenzione a Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 del Cagliari, come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione. Il giovane centravanti, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e reduce da un’ottima stagione in Serie A, rappresenta il profilo ideale per sostituire Moise Kean, il cui futuro a Firenze è ancora in bilico.

Kean, ex Juventus e PSG, è legato alla Fiorentina da una clausola di riscatto da 52 milioni di euro, attiva fino al 15 luglio. Qualora il club viola decidesse di non esercitarla, sarà fondamentale individuare rapidamente un’alternativa. In questo scenario si inserisce Piccoli, attaccante dotato di forza fisica, senso del gol e buona visione di gioco.

Cagliari fermo sulle sue richieste: Giulini detta le condizioni

Il Cagliari, dal canto suo, non intende cedere Piccoli a cuor leggero. Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha dichiarato che non aspetterà oltre la metà di luglio per una eventuale offerta concreta, rendendo chiaro che la cessione dovrà avvenire in tempi rapidi. Il club sardo vuole infatti reinvestire subito sul mercato per non compromettere la programmazione tecnica.

Dal punto di vista economico, il Corriere dello Sport riporta che la valutazione fissata da Giulini è compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra che testimonia la fiducia del club nel valore attuale e potenziale del giocatore, ma che rappresenta anche un banco di prova per la dirigenza viola.

Fiorentina: investimento strategico o virata su altri nomi?

Con il tempo che stringe e la scadenza della clausola di Kean all’orizzonte, la Fiorentina dovrà decidere se affondare il colpo su Piccoli o orientarsi verso soluzioni alternative. In ogni caso, la sessione estiva si preannuncia calda e ricca di colpi di scena sul fronte offensivo viola.