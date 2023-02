Pimenta: «Per me Haaland vale un miliardo. Con il City...»

Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland, ha parlato del futuro dell’attaccante del Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «È impossibile pensare a lui e non sorridere. È un ragazzo divertente. Quando ci guardiamo, iniziamo a ridere, è inevitabile. È un aspetto del suo carattere; poi c’è la sua iper-professionalità. Clausola? Non dico nulla. Arriverà lontano grazie al suo fisico e alla sua voglia. La mia speranza è sia sempre felice e oggi è molto felice al City. Non è positivo per un calciatore giocare una stagione pensando già alla successiva. È come se iniziassi a pensare alla tua prossima donna il giorno in cui ti sposi. Ecco, oggi Haaland è sposato. Abbiamo venduto Pogba a 80 milioni e tutti dicevano… È incredibile! I numeri cambiano. Per me Haaland vale 1.000 milioni. Forse nessuno li pagherà, ma lui porta tifosi allo stadio, gol, risultati sportivi, professionalità, notorietà, sponsor… Se metti insieme tutto questo, il suo valore è la somma di tante cose. Ma il prezzo di un calciatore è in realtà fissato dal club, ma Haaland può valere 1 miliardo».