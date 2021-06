Pintus va al Real Madrid: ufficiale il ritorno alla merengues del preparatore fisico

Il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno nel suo staff di Antonio Pintus, ex preparatore atletico nerazzurro

Con un comunicato apparso sul suo sito ufficiale, il Real Madrid ha comunicato l’ingaggio di Antonio Pintus, che entra da oggi nello staff di Carlo Ancelotti. Per l’ormai ex nerazzurro è un ritorno alle merengues, dopo il triennio d’oro firmato dai successi in Champions League di Zinedine Zidane.

Ecco il comunicato del Real: «Il Real Madrid comunica l’ingaggio di Antonio Pintus come responsabile dei preparatori atletici della prima squadra e come responsabile della preparazione atletica di tutte le squadre iscritte dal club».