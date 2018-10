Pioli ritorna sul rigore di Chiesa: «La Var va usata se ci sono dei dubbi»

Stefano Pioli risponde alle critiche sulla decisione arbitrale in occasione del rigore fischiato a Chiesa: «L’arbitro era sicuro del fallo»

Dopo le polemiche di martedì sera quando la Fiorentina si è vista fischiare un rigore per un tocco di polpastrello di Vitor Hugo contro l’Inter, anche ieri il VAR non ha funzionato a dovere. I viola si sono visti fischiare a favore un rigore quantomeno discutibile su Chiesa da parte di Toloi, rigore decisivo per sbloccare la gara. Il vicepresidente Percassi ha tuonato contro l’AIA nel post partita così come Gasperini. Ai microfoni di Radio anch’io lo sport, è tornato sulla questione anche l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli: «Sul rigore di Chiesa c’è poco da dire: l’arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi della Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l’arbitro ha dei dubbi. A Milano ho protestato, perché la Var non era stata utilizzata per cambiare la decisione dell’arbitro».

Pioli ha poi preso le difese di Chiesa, accusato da Gasperini di non esser nuovo alle simulazioni: «Io non mi permetto mai di parlare dei giocatori degli altri. Enrico sta crescendo e, tenuto conto che è giovane, può soltanto migliorare».