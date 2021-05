Pirlo: «Coppa Italia meritata. Futuro? Voglio restare alla Juventus»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta

VITTORIA – «Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Ci siamo ricompattati, ci siamo messi in testa di voler portare a casa la coppa. Onore a chi abbiamo battuto in semifinale e finale, ma l’abbiamo meritata noi».

DIFFICOLTA’ – «Ne ho incontrate tante, altrimenti non saremmo qui a parlare di un quinto posto e di un’uscita prematura dalla Champions. Le vittorie non cancellano gli alti e bassi della stagione, ma come prima stagione da allenatore ho imparato tanto. Nonostante non riesci a ottenere il 100% di risultati positivi, poi hai queste serate che ti gratificano».

RICONFERMA – «Certo che mi riconfermerei. Io amo il calcio fin da bambino, poi la società deciderà. Io vorrei continuare, amo questa società che mi ha dato tantissime soddisfazioni».

NOMI DI ALTRI ALLENATORI – «Non leggo i giornali, mi baso su ciò che faccio in settimana. Sono consapevole di quello che può succedere fuori dal campo».

