Pirlo: «Non voglio più rivedere il match contro la Fiorentina. Ecco cosa ho detto alla squadra»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domani contro l’Udinese. Le sue parole

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni ufficiali della Juventus presentando la sfida di domani contro l’Udinese. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Abbiamo parlato della partita con la Fiorentina, che è stata completamente sbagliata. C’è stata una bella riunione, in cui abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri».

DI COSA E’ SODDISFATTO E DI COSA NO – «Non vorrei vedere più la partita con la Fiorentina, per il resto abbiamo fatto un cammino in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Possiamo fare ancora meglio».

GENNAIO – «È un mese importante, con molte partite in molte competizioni. Dovremo farle al meglio, ci sarà spazio per tutti perché giocare in pochi giorni toglie energie».

COS’HA CAPITO DA ALLENATORE – «Da calciatore i giudizi vanno fatti in modo più generico e ponderato, mentre quando alleni un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente. Ero già abituato comunque. Facendo l’allenatore della Juve vai incontro a tante difficoltà, devi prenderti tante responsabilità ma sono pronto anche per questo».