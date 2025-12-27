Pisa News
Pisa, i convocati di Gilardino per la sfida contro la Juventus: ecco i nerazzurri a disposizione del tecnico
Il Pisa si avvicina alla prestigiosa sfida della diciassettesima giornata di Serie A contro la Juventus. Attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali, il club nerazzurro ha introdotto l’appuntamento serale alla Cetilar Arena, rimarcando il valore storico di un confronto con una delle squadre più titolate del calcio italiano.
L’incontro rappresenta un momento significativo per l’ambiente pisano, chiamato a misurarsi con un avversario di assoluto livello e a vivere una serata che promette emozioni e grande partecipazione sugli spalti.
Comunicato della società:
«Questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena arriva la Juventus, avversario mai battuto in campionato dai nerazzurri; un appuntamento al quale il Pisa Sporting Club si presenterà con questo gruppo di calciatori, convocato dallo Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino:…»
Convocati
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 19 – Tomas ESTEVES
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 26 – Francesco COPPOLA
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 44 – Daniel DENOON
# 72 – Giacomo MAUCCI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN
