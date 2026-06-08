Hiljemark non è più l’allenatore del Pisa: arriva il comunicato ufficiale della società

Pisa, arriva la decisione definitiva: Oscar Hiljemark sollevato dall’incarico. Diffuso il comunicato della società toscana

La separazione era nell’aria e ora è ufficiale: Oscar Hiljemark non è più l’allenatore del Pisa. Il club nerazzurro, retrocesso in Serie B dopo una sola stagione, ha comunicato l’esonero del tecnico svedese attraverso una nota ufficiale.

Una decisione attesa, considerando che la dirigenza è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore: in cima alla lista figurano Paolo Bianco e Paolo Zanetti.

Hiljemark era arrivato a Pisa lo scorso 3 febbraio, firmando un contratto fino al 2027 e raccogliendo l’eredità di Alberto Gilardino con l’obiettivo di rilanciare una squadra allora a quattro punti dalla salvezza.

La missione, però, non è mai decollata: nelle quindici partite della sua gestione, il Pisa ha raccolto appena quattro punti, frutto di un pareggio contro il Verona e una sola vittoria, ottenuta contro il Cagliari.

Il finale è stato drammatico: nove sconfitte consecutive che hanno condannato il club alla retrocessione e reso inevitabile la scelta della società.

Il Pisa ora riparte da zero, alla ricerca di un nuovo tecnico per costruire il futuro dopo una stagione da dimenticare.

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COMUNICATO PISA – “Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera”.