Pisa Fiorentina 0-0: è crisi viola. Per i nerazzurri un buon punto - Calcio News 24

Pisa Fiorentina 0-0: è crisi viola. Per i nerazzurri un buon punto
In Toscana il match valido per la giornata di Serie A Pisa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Fiorentina, valevole per la giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
PISA FIORENTINA CRONACA E DIRETTA LIVE
Una partita molto aperta alla quale c’è botta e risposta: prima Kean risponde a Nzola, poi lo stesso grande ex colpisce di testa la traversa sfiorando il vantaggio. Dopo di che la Fiorentina prende ancora coraggio e spinge molto sulle fasce laterali tra Gosens e Dodò: nel mezzo anche il salvataggio di Semper su Nicolussi Caviglia. Nella ripresa ci si mette di mezzo pure il fuorigioco che annulla due reti di Kean. A beffare la squadra viola potrebbe pensarci un altro ex come Juan Cuadrado, ma tra lui e il goal c’è di mezzo il palo. Finisce 0-0 un match che vede la Fiorentina entrare nella crisi.
Serie A, Pisa Fiorentina: le scelte di Pioli e Gilardino, torna Comuzzo, Gudmundsson vicino a Kean
Fiorentina, Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le parole del tecnico
